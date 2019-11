Witte dolfijn die met rugbybal speelt op oceaan is mogelijk Russische ‘spionwalvis’ jv

13 november 2019

15u55

Bron: Huffington Post, Paris Match 1 Bizar Een filmpje van een beloega die met een rugbybal in de bek terugzwemt naar een bootje, gaat de laatste dagen viraal. Al snel dachten sommigen aan de zogenaamde Russische spionwalvis Hvaldimir. Die witte walvis zou zijn ontsnapt uit een militair trainingscentrum en werd in april in Noorwegen gespot met een harnas op de rug voor een camera.

Een recent filmpje waarvan de oorsprong niet duidelijk is en waarin een tamme beloega te zien is, werd op verschillende sociale media gepost. Het valt op dat de witte dolfijn in kwestie een in de oceaan geworpen rugbybal gewoon gaat halen en terugbrengt naar iemand in een bootje. “Geen normaal gedrag voor een wilde beloega”, klonk het bij Quad Finn op Twitter. “Hvaldimir werd opgevist uit de oceaan en getraind door mensen om trucjes te doen zoals voorwerpen terughalen in ruil voor eten. Dat hij ondervoed is en nog altijd afhankelijk is van mensen voor zijn eten is waarschijnlijk de reden waarom hij “speelgedrag” vertoont”, aldus Quad Finn.

Ook Paris Match wees al in de richting van Hvaldimir om de speelse walvis in het filmpje te identificeren. Hvaldimir houdt zich tegenwoordig op in de Noorse wateren bij Hammersfest, waar de video volgens biologe Jackie Hilderling zou zijn geschoten. Het Franse weekblad drukte zijn lezers op het hart dat de video “helemaal niets schattigs of grappigs” liet zien. “De situatie is zelfs compleet problematisch”, schreef Paris Match. “Want een wilde beloega zou zich nooit zo gedragen. Het is een teken dat hij vroeger in gevangenschap leefde en dat zijn leven in de oceaan mislukt is.”

Op het harnas van Hvaldimir stond dat het tuig uit Sint-Petersburg kwam, wat deed vermoeden dat de witte dolfijn uit een Russisch militair trainingskamp ontsnapt was. Vandaar de bijnaam ‘witte spionwalvis’, én overigens ook de naam Hvaldimir zelf, een samentrekking van hval (Noors voor walvis) en dimir (als in Vla-dimir). Het is weinig waarschijnlijk dat de Russen hun spionwalvissen zouden uitrusten met gegevens over hun afkomst, maar experten zijn het er wél over eens dat Hvaldimir voorheen in gevangenschap leefde.

Volgens de Huffington Post heeft de ‘Hvaldimir Foundation’ aan hen officieel bevestigd dat de walvis in het filmpje wel degelijk Hvaldimir is. Op hun Facebookpagina en op hun website meldt de non-profitorganisatie dat echter niet. De laatste update op Facebook van de ‘Hvaldimir Foundation’ dateert van 16 oktober. Een recentere post van 27 oktober werd blijkbaar weer weggehaald. Daarin werd beterschap gemeld in de gezondheidstoestand van Hvaldimir.

This appears to be ‘Hvaldimir’; he’s a former Russian captive beluga that now lives in the waters off Hammerfest, Norway. https://t.co/iaAXaQ6Qnf Quad Finn(@ Quad_Finn) link