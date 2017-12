Wiskundelerares (32) geschorst na seks op school met 14-jarige mvdb

16u52

Bron: Dayton Daily News 0 Montgomery County Jail Wiskundelerares Jessica Langford. Bizar Een Amerikaanse lerares wordt evan beschuldigd seksuele contacten te hebben gehad met een van haar leerlingen. Jessica Langford (32) uit het stadje Miamisburg in Ohio zou in mei op school twee keer geslachtsgemeenschap en orale seks hebben gehad met een 14-jarige leerling.

De bal ging aan het rollen toen de bewuste leerling een andere leerkracht over de seksuele handelingen aansprak. Die lichtte op zijn beurt de schooldirectie in. De vrouw is al negen jaar verbonden aan de middelbare school van Miamisburg waar ze docente wiskunde is.

Langford werd onmiddellijk geschorst met behoud van loon, waarop de zaak verder werd onderzocht. Inmiddels heeft ze zelf haar job opgezegd.

De lerares kreeg drie aanklachten inzake seks met een minderjarige en drie aanklachten wegens seksueel misbruik tegen haar te horen. Ze pleitte eind november onschuldig. Deze week werd duidelijk van welke seksuele daden ze precies wordt beticht. Haar advocaat had de rechtbank gevraagd om de specifieke beschuldigingen nader uit te klaren. Ook wil de verdediging de identiteit weten van de persoon die klacht tegen haar indiende. Wanneer het proces verdergaat, is nog niet duidelijk.