Winnaar 245 miljoen houdt prijs wekenlang geheim voor familie en vrienden tot overheid hem dwingt zich bekend te maken Tom Tates

05 oktober 2018

03u31

Bron: AD 1 Bizar Een New Yorkse bouwvakker die onlangs 245 miljoen dollar (219 miljoen euro) won in een loterij heeft zijn megawinst wekenlang verborgen weten te houden voor zijn familie, vrienden en collega's. Nandall Mangal (42), de man in kwestie, heeft zichzelf nu wel bekendgemaakt omdat een lokale wet voorschrijft dat prijswinnaars niet anoniem mogen blijven.

Mangal ging, nadat hij de superprijs had gewonnen, de volgende dag gewoon naar zijn werk en bleef dat doen in de weken die volgden. Op zijn bankrekening was inmiddels het riante bedrag van 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) bijgeschreven. Dat hield hij namelijk netto over na aftrek van belastingen. Maar tegen zijn omgeving bleef de nuchtere New Yorker zwijgen als het graf over het feit dat hij multimiljonair is. Hij gaf er geen enkele aanwijzing over.

Totdat hij deze week door de overheid werd gedwongen uit de anonimiteit te treden. In een gemeentelijke wet in New York staat namelijk dat winnaars van grote sommen geld hun winst niet geheim mogen houden om organisatoren van loterijen te kans te geven reclame te maken voor hun handel. Als die regel er niet was geweest, had Nandall Mangal zijn winst wellicht nooit met de buitenwereld gedeeld.

De man had aanvankelijk, zo vertelde hij aan Amerikaanse media, helemaal niet in de gaten dat hij de jackpot had gewonnen. "Het loterijformuliertje heeft zeker een week op de keukentafel gelegen, omdat ik tijdens het bekendmaken van de prijs buiten de stad was. Eenmaal thuis drong het niet echt tot me door dat ik zoveel geld had gewonnen. Meestal check in die briefjes ook niet. Je wint immers nooit veel."

Waarom hij na zijn winst niet gelijk een fles champagne opentrok, ging feestvieren en zijn nieuwe status als rijke van de daken scheeuwde? "Ik zou niet weten waarom", aldus de bescheiden winnaar die samen met zijn vrouw even buiten New York op een kleine boerderij woont. "Ik ben gewoon gaan werken en wil dat blijven doen." Sinds bekend werd dat hij miljonair is, gaat zijn telefoon voortdurend. "Allemaal mensen die zeggen bevriend met me te zijn. En familieleden die ik al jaren niet heb gezien." Alle geldzoekers hebben wat Mangal betreft dikke pech. "Als ik ze weken geleden nog niet kende, dan vandaag ook niet."

Mangal heeft al voorzichtige plannen met zijn fortuin. Hij wil eerst zijn rekeningen betalen, schulden aflossen en een nieuwe auto kopen. Ook een reis naar Hawaii ligt voor het stel in het verschiet. Zijn lidmaatschap van de New York Lottery's Powerball Game heeft hij direct opgezegd. "Nu is het de beurt aan anderen om astronomische bedragen te winnen."