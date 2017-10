Winkelmanager ontslagen omdat hij... te hard werkt Sven Van Malderen

In Spanje is een man ontslagen omdat hij... te hard werkte. Jean P. sleept zijn werkgever Lidl nu voor de rechter.

De man verdiende zijn boterham als winkelmanager in Barcelona, maar blijkbaar beging hij een onvergeeflijke zonde. Uit beelden van de bewakingscamera's bleek immers dat hij elke dag gemiddeld een uur te vroeg aanwezig was. Die tijd gebruikte hij om voorbereidingen te treffen, denk maar aan rekken vullen en nieuwe prijzen plakken.

Jean meldde zich echter niet aan via de prikklok, en daar wringt net het schoentje. Lidl moet elke werknemer immers per uur betalen, gratis werken is uit den boze. Het bedrijf zag er een "grove schending van de arbeidsvoorwaarden" in.

"Hypocriete houding"

De vlijtige werknemer werd in april enkele dagen in de gaten gehouden, twee maanden later stak zijn C4 in de bus. "Uit de metingen bleek dat hij zelfs eens 87 minuten overgewerkt heeft, zonder zich te registreren", klinkt het in zijn ontslagbrief. "Elke minuut die gewerkt wordt, moet nochtans betaald worden. Bovendien zijn er klachten van zijn collega's gekomen, hij drong er blijkbaar op aan dat ook zij vroeger zouden beginnen (iets wat Jean ten stelligste ontkent; nvdr). En hij was dus vaak alleen aanwezig, terwijl dat om veiligheidsredenen verboden is."

Zijn advocaat kon zijn oren amper geloven. "Mijn cliënt wordt dus gestraft omdat hij te hard werkt en omdat hij de gang van zaken in zijn winkel correct wil zien verlopen", aldus Juan Guerra. "Nooit eerder werd hij hiervoor op de vingers getikt. Het is een hypocriete houding, want het bedrijf oefende tegelijk wel druk uit: de verkoopcijfers die de directie oplegde, moesten gehaald worden."