Winkelier betaalt nieuwe wagen met kleine centjes, verkopers moeten meer dan twee dagen natellen Sven Van Malderen

22 mei 2019

17u29

Bron: South China Morning Post 41 Bizar Winkeliers en kleingeld, doorgaans een gouden combinatie. Een Chinees bakte het echter wel heel bruin door met zijn volledige collectie een nieuwe wagen te betalen. De Volkswagen Passat kostte 190.000 yuan (24.600 euro), bijna drie kwart van dat bedrag werd afgelost met kleine centjes. De verkopers hadden meer dan twee dagen nodig om de 66 zakken (!) vol munten na te tellen.

De man baat een eetcafé in Cangzhou uit. In plaats van af en toe naar de bank te trekken, spaarde hij al het kleingeld op. Na tien jaar verzamelde hij zo de indrukwekkende som van 131.492 yuan (17.000 euro). De rest van het bedrag betaalde hij elektronisch.

In het filmpje is te zien hoe de berg centen zorgvuldig in papiertjes gewikkeld wordt. Zwarte vingers konden daarbij uiteraard niet vermeden worden.

In de reacties klinkt vooral medeleven door. “Ocharme die werknemers, wat een tijdverspilling. Er bestaan toch muntentellers, waarom werd daar niet aan gedacht? Of heeft die winkelier misschien een wensfontein in zijn huis staan?”