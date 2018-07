Winkeldievegge maakt foutje: dikke winterjas in supermarkt trekt aandacht PLA

27 juli 2018

14u42

Bron: Eigen berichtgeving 15 Bizar Een Delhaize-supermarkt op de Fruithoflaan in de Antwerpse districtsgemeente Berchem heeft donderdagavond een winkeldief over de vloer gekregen. De dame rekende een aantal zaken af aan de zelfscankassa, maar viel op door een dikke winterjas.

In de voering van de jas bleek ze nog een aantal zaken verstopt te zitten. Toen de vrouw hierop werd aangesproken stond ze op uit haar rolstoel en vluchtte ze de toiletten in, waar ze zichzelf probeerde te verstoppen.



Bij aankomst van de politie bleek dat de 42-jarige dame recent was betrapt op verschillende gelijkaardige feiten. Ze werd overgebracht naar het politiekantoor op de Noorderlaan voor verhoor.