Winkeldief verontschuldigt zich na 43 jaar alsnog voor het stelen van twee chocoladerepen bvb

14 juli 2018

14u37

Bron: Daily Mirror 1 Bizar Het is intussen meer dan veertig jaar geleden dat een geheime winkeldief twee repen chocolade stal uit een winkel in het Belle Vale Shopping Centre in het Britse Liverpool. De winkeldief voelde zich jarenlang zo schuldig dat hij besliste om een anonieme handgeschreven brief, én een biljet van vijf pond, te sturen naar de bazen van het winkelcentrum.

“Beste meneer. In 1975, toen ik nog een kleine jongen was, heb ik twee repen chocolade gestolen bij Woolworths in uw winkelcentrum. Ik verontschuldig me, ik wist niet beter. Hier is het geld dat ik u nog verschuldigd ben voor die repen.” In de envelop stak dan ook een briefje van vijf pond.

Goede doel

De bazen van het winkelcentrum vertellen aan de krant Liverpool Echo dat de winkel zich niet meer bevindt in het winkelcentrum. Maar ze hebben beloofd dat ze het geld zullen doneren aan het goede doel Zoё's Place Baby Hospice, een liefdadigheidsinstelling die palliatieve zorg biedt aan terminaal zieke baby’s en kinderen tot vijf jaar oud. Dat doel wordt ook gesteund door het winkelcentrum.

“Het is geweldig om zo’n vriendelijke daad te zien. Het herstelt het geloof in de mensheid”, aldus een woordvoerder. “Belle Vale Shopping Centre wil de afzender bedanken en zijn verontschuldigingen aanvaarden. Dat positief bericht is het waard om gedeeld te worden zodat iedereen aangemoedigd wordt om vriendelijk te zijn.”

Restoring our faith in humanity ❤️ Thank you. pic.twitter.com/f9rdXlR1Qf Belle Vale Shopping(@ BelleValeSC) link