Wildvreemde man neemt douche, geschrokken bewoonsters jagen hem naakt de straat op Erik Luiten

07 juni 2019

17u48

Bron: AD.nl 0 Bizar Twee vrouwen hebben donderdagavond de schrik van hun leven beleefd toen ze erachter kwamen dat een onbekende man onder hun douche stond in hun huis in de Nederlandse stad Tilburg (Noord-Brabant). Ze hebben hem de straat op gejaagd, waar hij naakt door omstanders in een hoek werd gedreven.

De vrouwen belden naar het noodnummer, waarop een agent aan het Violethof langskwam om de 46-jarige man uit Tilburg te arresteren. De veertiger liep zonder kleren door de straat, waar een paar omstanders hem rond 18.30 uur zagen. Ze dreven hem in een hoek en konden hem in bedwang houden.

IJzeren staaf

De agent merkte dat de verwarde naakte man een ijzeren staaf bij zich had, waarop hij zijn politiehond erbij haalde. Met de viervoeter kon de diender de man op een veilige afstand houden. De hondengeleider vroeg een omstander vervolgens zijn schild aan te reiken, waarmee hij zich beter kon beschermen.



De naakte verdachte luisterde niet naar de bevelen die de agent aan hem gaf. Juist op het moment dat de agent geweld wilde gaan gebruiken en met hond en schild de man onder controle wilde brengen, liet de man zijn staaf vallen en ging hij op de grond liggen. De agent kon hem daarop in de boeien slaan.



De twee vrouwelijke bewoonsters waren erg overstuur, volgens de politiewoordvoerder. Ze waren thuis toen er iemand onder de douche stond, maar ze dachten van elkaar dat de ander daaronder stond. Pas toen de onbekende de slaapkamer zonder kleren binnenkwam, beseften ze dat het een ongenode gast was.



Ze hebben de man het huis uit gejaagd met een voorwerp dat ze in hun handen hielden. Daarna is de politie gebeld. De verdachte is naar het bureau gebracht. Hij maakte een zeer verwarde indruk. Voor de slachtoffers is hulp geregeld. In de woning lagen zijn kleding en andere spullen van hem.

.