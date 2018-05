Wildpoeper uit New Jersey blijkt schooldirecteur die dagelijks drol op schoolterrein achterlaat Redactie/IB

04 mei 2018

04u00

Bron: Buzzfeed, BBC, AD 0 Bizar Een schooldirecteur uit de Amerikaanse staat New Jersey is opgepakt nadat hij werd betrapt op wildpoepen op het schoolterrein. Hij werd deze week om even voor 6 uur 's ochtends gesnapt nadat de school was begonnen met surveilleren.

De 42-jarige Thomas Tramaglini woont op een paar kilometer afstand van de school. Hij wordt verdacht van het dagelijks achterlaten van een drol op het sportveld naast de school. Daar werd tot voor kort dagelijks menselijke ontlasting gevonden.

Medewerkers hielden een extra oogje in het zeil en betrapten Tramaglini op maandagochtend. De man, die sinds 2015 op de school werkte, heeft betaald verlof opgenomen en moet over een paar dagen in de rechtbank verschijnen om tekst en uitleg te geven. Hem wordt vulgariteit en vervuiling ten laste gelegd.