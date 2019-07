Wilde furie slaat met laptop op haar vriend omdat hij in vliegtuig naar andere vrouw gekeken had Sven Van Malderen

23 juli 2019

18u01

Bron: Newshub 11 Bizar Van een wilde furie gesproken: een vrouw ging in het vliegtuig compleet door het lint omdat haar vriend naar een andere vrouw gekeken zou hebben. Ze sloeg hem daarbij zelfs met een laptop. De niet alledaagse beelden gaan op sociale media rond als een lopend vuurtje.

De dame in kwestie maakt in het filmpje meteen duidelijk wie thuis de broek draagt. “Wil jij naar een andere vrouw kijken? Ach, rot op”, klinkt het.

Wanneer de ruzie escaleert, probeert een van de stewardessen de gemoederen te bedaren. Ze wijst op de aanwezigheid van een kind dat achter hen zit. “Ik weet het, ik heb hem al getroost”, bijt de razende vrouw haar toe.

Heel wat krachttermen

Het conflict gaat intussen in alle hevigheid verder. Daarbij hanteert de amokmaakster de nodige krachttermen, het racistische woord ‘nigger’ (neger; nvdr) vliegt in het rond. “Ik wil je nooit meer zien. Als je naar mijn huis durft te komen, bel ik de politie”, klinkt het dreigend. Even later deelt ze zelfs een klap uit.

Let intussen vooral ook op de man met de AirPods frontaal in beeld. Hoe hij eerst een lachje niet kan bedwingen en daarna stoïcijns kalm blijft, alsof het hem allemaal niet kan schelen... Een Oscarwaardige prestatie, als u het ons vraagt.

Opgepakt

De climax kwam er uiteindelijk toen het cabinepersoneel probeerde om haar vriend te ontzetten. De dame greep haar laptop, ging in de achtervolging en sloeg hem er hard mee. Zelfs een stewardess kwam niet ongeschonden uit de strijd.

Volgens bepaalde bronnen vond het incident plaats op een American Airlines-vlucht van Los Angeles naar Miami. De maker van het filmpje verzekerde alvast dat de herrieschopster opgepakt werd.