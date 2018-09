Wijnmaker in zak en as na diefstal van volledige oogst Arne Adriaenssens

15 september 2018

13u07

Bron: Fox, The Washington Post 0 Bizar In de Amerikaanse staat Virginia werd de Firefly Hill wijngaard bestolen van quasi hun volledige druivenoogst. De dieven sloegen de nacht voor de eigenlijke oogstdag toe en maakten 2,5 ton aan druiven buit, goed voor zo'n 215.000 euro aan wijn.

De Amerikaanse wijngaard Firefly Hill werd tijdens de nacht van maandag op dinsdag bestolen van hun grootste schat: druiven. Vandalen maakten er meer dan 2,5 ton aan fruit buit, samen goed voor zo’n 250.000 dollar (215.000 euro).

De diefstal vond plaats enkele uren voor Allison en David Dunkenberger hun druiven zelf gingen oogsten samen met hun vrienden en familie. Het is volgens hen dan ook niet onwaarschijnlijk dat de dieven thuis zijn in de wereld van de wijnbouw of zelfs het bedrijf van dichtbij kennen.

Wie een wijngaard van 14,5 hectaren op één nacht wil leegroven, doet dat natuurlijk niet in zijn eentje. De politie denkt in de richting van een meer georganiseerde diefstal. David Dunkenberger schat dat het hen de volgende dag met 8 personen ongeveer 12 uur zou hebben gekost om alles te oogsten. De daders gingen echter minder zorgvuldig te werk en sneden de vruchten van de druivenlaar in plaats van ze zorgvuldig te plukken. “Hierdoor deden ze het waarschijnlijk veel sneller”, verklaart hij aan The Washington Post.

1 laatste wijn

De economische gevolgen voor Allison en David zijn alvast niet te overzien. Niet alleen verliezen ze 250.000 dollar aan inkomsten uit wijn, ze kunnen de put van 50.000 dollar de ze dit jaar investeerde in hun wijngaard niet meer terugwinnen. Dat door het onzorgvuldige oogsten ook de wijnranken er slecht aan toe zijn, maakt het alleen maar erger.

Op de wijngaard zelf hangt volgens hun schattingen nu niet meer dan 90 kilogram aan druiven. Dat is veel te weinig om op commerciële schaal te gaan bottelen. Nu het water hen aan de lippen staat, besluiten ze het familiebedrijf na 12 jaar te sluiten.

Allison en David Dunkenberger zijn er het hart van in. David startte het landbouwbedrijf in 2007 op met de hulp van zijn vader. In een emotionele Facebookpost beschrijft hij hoeveel pijn dit hem doet.

“De wijngaard was een familie-ervaring. Mijn dochters groeiden hier op. Mijn familie en vrienden hielpen me in de wijngaard. En het belangrijkste is de tijd die ik hier met mijn vader doorbracht. […] Papa het spijt me zo erg. We zullen nog één laatste wijn maken en samen toosten op het bloed, zweet en de tranen die we hier gedeeld hebben.”