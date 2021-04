Wijkagent lost mysterie op: vrouw ontving 20 jaar oude kranten

Even dacht de wijkagent beet te hebben, maar de krantenbezorger tilde de naast zich lopende hond in zijn fietsmand en reed vervolgens door. Rond 6 uur kwam een man aangelopen die zijn aandacht trok. Terecht zo bleek, want in de portiek duwde hij twee dikke kranten in de bus van de vrouw, schrijft de agent. “Hebbes!” De man ging vrijwillig mee naar het politiebureau, waar hij vertelde dwangmatig iedere zaterdag terug te keren naar de buurt waar hij opgroeide.