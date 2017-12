Wie poseert het beste? Mama laat peuter modellenfoto's van nonkel imiteren AJA

Broers en zussen steunen elkaar vaak door dik en dun maar ze plagen elkaar ook geregeld. Aristotle Polites heeft een succesvolle modellencarrière en zijn oudere zus Katina Behm is ongelofelijk trots op hem maar toch vindt ze het nog steeds geweldig om hem af en toe een beetje te treiteren. Dat doet ze voornamelijk op het Instagram-account ' babyandthebody' waar ze haar zoontje Augie de modellenfoto's van zijn nonkel laat imiteren.

Het begon allemaal in maart 2017 toen Augie niet in zijn T-shirt geraakte. "Het beeld van mijn zoon met zijn T-shirt maar half aan en zijn blote borst liet me echt lachen, het leek net of hij thuishoorde op een cover van een romantisch boek", vertelt Katina aan The Huffington Post.

Imitation is the highest form of flattery. I present to you a new Man Crush Monday tradition. Happy Monday! #mcm #whoworeitbetter #augiebear #unclesneezer #augieandaris #babyandthebody Een foto die is geplaatst door null (@babyandthebody) op 13 mrt 2017 om 21:12 CET

"Toen ik een foto had genomen, realiseerde ik me pas dat mijn broer Aris sowieso een soortgelijke foto op zijn Instagram-account had staan", gaat ze verder. De eerste foto was een feit en ze stuurde de foto direct door naar de hele familie. "Iedereen vond het geweldig en uiteindelijk besloot ik om een hele fotoshoot te doen waarbij mijn zoontje zijn nonkel telkens imiteert."

Happy Monday! #mcm #whoworeitbetter #augiebear #unclesneezer #augieandaris #babyandthebody Een foto die is geplaatst door null (@babyandthebody) op 25 sep 2017 om 14:14 CEST

Als laatste besluit de mama nog: "Ik ben zo trots op mijn broer, hij doet zijn ding en volgt zijn passie." Toch plaagt ze haar broer geregeld graag. "Sommige van zijn modellenfoto's zijn echt te grappig. Hij neemt zichzelf gelukkig niet al te serieus want ik vind het geweldig om de foto's te imiteren met mijn zoontje Augie."

Happy Monday! #mcm #whoworeitbetter #augiebear #unclesneezer #augieandaris #babyandthebody #cupofjoeandagoodbook Een foto die is geplaatst door null (@babyandthebody) op 13 mrt 2017 om 21:16 CET

Model Aristotle Polites vindt het gelukkig niet al te erg want hij beheert het populaire Instagram-account, met meer dan 57.000 volgers, gewoon samen met zijn zus.

Happy Monday! #mcm #whoworeitbetter #augiebear #unclesneezer #augieandaris #babyandthebody #bw Een foto die is geplaatst door null (@babyandthebody) op 18 dec 2017 om 14:01 CET