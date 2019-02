Wie dit 4,5 meter hoge beeld van Felipe (prijskaartje 200.000 euro) koopt, moet het binnen het jaar verbranden mvdb

28 februari 2019

16u24

Een metershoog beeld van koning Felipe van Spanje staat te koop in Madrid. Belangstellenden moeten er wel flink voor in de buidel tasten: de verkoper vraagt er 200.000 euro voor, en dan zit er ook nog eens een vreemde voorwaarde aan. Degene die de koninklijke beeltenis namelijk koopt, moet hem binnen het jaar verbranden, melden Spaanse media.



Het 4,5 meter hoge beeld wordt momenteel getoond op de 38e editie van de Contemporary Art Fair in Madrid (ARCOMadrid). De levensechte sculptuur toont de Spaanse monarch in een blauw pak terwijl hij met zijn armen omlaag in de verte kijkt. Personeel zou er zelfs zo nu en dan een vleugje van een Hugo Boss-parfum overheen sproeien, om de ‘koning’ lekker te laten ruiken.



Het beeld is gemaakt door kunstenaars Santiago Sierra en Eugenio Merino. De twee, die bekendstaan om hun controversiële kunst, dwingen de koper een contract te ondertekenen waarin staat dat ze de namaak-Felipe binnen twaalf maanden in vuur en vlam zetten.



Felipe en koningin Letizia hebben vandaag samen met het Peruaanse presidentiële paar een bezoek gebracht aan de hedendaagse kunstbeurs. Onbekend is of de vorst bij het metershoge beeld van zichzelf is langsgegaan.