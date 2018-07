Wervelwind doorboort enkel van vrouw met zonnescherm kv

17 juli 2018

18u54

Bron: Belga, Instagram 0 Bizar Bizar ongeval op een strand in de Amerikaanse staat New Jersey, aan de oostkust van de VS: de voet van een vrouw uit Londen die nietsvermoedend op het strand lag te zonnebaden werd doorboord door een zonnescherm, nadat een wervelwind het scherm had opgeschept en het gevaarte neerkwam op de vrouw.

"De 'kracht van de wind' heeft een aluminium staaf van het zonnescherm door de rechter enkel van de onfortuinlijke vrouw geboord", zei politieagent Steve Korman volgens een rapport van de Asbury Park Press.

Redders verwijderden het scherm met een boutensnijder, voordat de 67-jarige vrouw naar het ziekenhuis werd overgebracht voor gespecialiseerde zorg.

Een ooggetuige postte een foto van de redders rondom de gewonde vrouw op Instagram. "Deze dame kreeg een parasol door haar enkel op anderhalve meter van me vandaan. Er was een sterke windstoot, er vlogen een paar parasols in het rond. Een punt van een van hen ging DOOR HAAR VERDOMDE BEEN! Dat had ik kunnen zijn", schreef hij bij de foto.

Bruuuuh holy shit! This lady had an umbrella go through her leg 5 feet away from me! There was a strong gust of wind, there were a couple umbrellas flying. One of the corners of a random one went THROUGH HER FUCKING LEG! That could have been me! Een foto die is geplaatst door null (@insert4coins) op 16 jul 2018 om 23:14 CEST