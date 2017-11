Werknemers van Disney moeten zich aan deze bizarre regel houden Tine Kintaert

11u00

Voor veel mensen is werken bij Disney hetzelfde als je kinderdroom waarmaken. De hele dag rondlopen in de 'happiest place on earth' spreekt dan ook tot de verbeelding. Maar er hangen ook een hoop vreemde regels aan vast.

Natuurlijk heeft elke job zo zijn richtlijnen. Niet drinken tijdens de uren bijvoorbeeld, of beleefd zijn tegen je collega's. Maar wie werkt in een van de Disney-parken, moet er wat meer onthouden. Je mag er geen kauwgom eten, je gsm niet gebruiken tijdens de shift en je mag nooit ofte nimmer boos kijken. En blijkbaar mag je er ook niet wijzen.

'Wijzen is onbeleefd', wil de etiquette, en Disney neemt dat erg letterlijk. Iets aanduiden met één vinger is daarom uit den boze, omdat het in sommige landen en culturen als erg beledigend gezien wordt.

Maar wat als een bezoeker je dan de weg vraagt naar het dichtstbijzijnde toilet? Dan gebruik je gewoon de 'Disneypoint', waarbij je zowel je wijs- als middelvinger gebruikt. Het mag er dan een beetje raar uitzien, je beledigt er tenminste niemand mee.

"It takes people to make the dream a reality" #disneyinternshipsandprograms #reminiscing #castmember #disneypoint #wdw #disneyprograms #disneyhousing Een foto die is geplaatst door null (@missbiancarose) op 08 okt 2017 om 23:10 CEST

I have never looked more like myself than in this picture right here... #pandora #favouriteshirt #backpack #ears #disneypoint #sister #disneyparks #animalkingdom #takemeback Een foto die is geplaatst door null (@) op 03 sep 2017 om 18:43 CEST