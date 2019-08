Werknemer vergokt 4,3 miljoen euro van bloemenveiling BL - MVDB

06 augustus 2019

16u53

Een 28-jarige voormalig medewerker van de Nederlandse bloemenveiling FloraHolland die maar liefst 4,4 miljoen euro achterover drukte, heeft vandaag een gevangenisstraf van drie jaar tegen zich horen eisen, waarvan een jaar voorwaardelijk. De officier van justitie noemt de oplichting "buiten categorie."

Mohamed G., die een gokverslaving had, pleitte vandaag bij de rechter voor een levenslang gokverbod voor zichzelf: “Gokverslaving moet niet onderschat worden.” De verdachte heeft alles bekend en toonde voor de rechtbank Den Haag grote spijt.



De verdachte stal het geld in negen maanden tijd, vanaf begin augustus 2018. Hij had toen bij het internationale bloemenveilingbedrijf net een vast contract gekregen als medewerker op de financiële afdeling van de vestiging in de gemeente Westland (provincie Zuid-Holland). Hij kon het geld volgens het Openbaar Ministerie (OM) wegsluizen met "listige kunstgrepen” in de boekhouding. Zo koppelde hij onder meer zijn eigen bankrekeningnummer aan een oude zakenrelatie. Zijn team van vijf mensen verzorgde betalingen van 100 miljoen euro per week. Uit onderzoek werd duidelijk dat de verdachte op eigen houtje handelde en dat er geen andere personeelsleden bij betrokken waren.

Op een gegeven moment zet je zelfs in op wedstrijden waarvan je de teams niet eens kent Verdachte Mohamed G.

Goksites

“Ik weet niet waarom ik het deed”, zei hij vandaag in de rechtbank. Hij begon met het overmaken van kleine bedragen die al snel groter werden. Volgens het OM zijn er 82 overboekingen geweest, met een uitschieter naar 182.000 euro.



Via goksites zou hij vervolgens het geld weer kwijt zijn geraakt. Zo zette hij onder andere 200.000 euro in op voetbalwedstrijden. “Van de waarde van het geld had ik geen benul. Op een gegeven moment zet je zelfs in op wedstrijden waarvan je de teams niet eens kent”, aldus de verdachte. “Zodra een wedstrijd was afgelopen, zette ik direct weer in.”



Zelf dacht G. dat hij 2,5 miljoen euro had vergokt. “Dat bleek 4,3 miljoen euro te zijn. En ik heb ook wel eens geld gewonnen. Dat geld heb ik er ook doorheen vergokt.” Mohamed G. pleit voor een levenslang gokverbod voor zichzelf.

De officier van justitie eiste een celstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij noemt de oplichting “buiten categorie”. G. ging er eerder vandaag nog vanuit dat hij weer snel buiten zou staan. Volgens zijn advocaat heeft een lange straf geen zin. "Hij is al gestraft. Hij gaat nooit fantastische vakanties beleven, een fantastische baan krijgen en nooit een huis bezitten.”G. zou dan ook een zo kort mogelijke onvoorwaardelijke straf moeten krijgen, zodat hij snel kan beginnen met behandeling en het terugbetalen van het geld. Vonnis over twee weken.