Werknemer belwinkel vindt seksfilmpje op smartphone van klante en stuurt dat door naar zijn e-mail mvdb

02 maart 2018

07u54

Bron: TampaBay.com 1 Bizar Een werknemer die een smartphone moest herstellen, is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden nadat hij tussen de video's een seksfilmpje had gevonden en dat naar zichzelf doormailde. Op de beelden is de 24-jarige eigenares van de telefoon te zien. De zaak is nog niet afgehandeld: de vrouw sleept nu de werknemer en zijn werkgever voor de rechter.

De Amerikaanse Keely Hightower stapte in mei met haar defecte smartphone naar een belwinkel van de T-Mobile-keten in het stadje Pinellas Park (Florida). De werknemer die haar hielp, merkte dat er tussen de video's een filmpje zat waarin de vrouw in bed seksuele handelingen bedrijft met een andere persoon. De vrouw komt daarin zichtbaar in beeld.

De 26-jarige Roberto Sanchez Ramos mailde de bewuste video vanuit de smartphone naar zijn eigen e-mailadres. De nietsvermoedende klante kwam daar achter toen ze 's anderendaags op haar telefoon de trash-map van haar e-mail leegmaakte. Hightower legde meteen een link met werknemer Sanchez, die lange tijd met haar toestel wegbleef. Ze schakelde de politie in die Sanchez inrekende. De man met een flink gevuld strafblad pleitte schuldig op computermisdrijfaanklachten en werd veroordeeld tot zes maanden cel. In oktober kwam hij vrij.

Klante Hightower daagt nu Sanchez en winkeleigenaar Global Innovative Group voor de rechter. Iemand als Sanchez, die op het ogenblik van de feiten voorwaardelijk vrij was, zou nooit in een belwinkel mogen werken, is ze van mening. Ze heeft nog steeds geen idee wat er verder met het bewuste filmpje is gebeurd. Heeft Sanchez de beelden verder doorgemaild? Staat het filmpje ergens op een pornosite? Die onzekerheid bezorgt de jonge vrouw, die als secretaresse in een oogartspraktijk werkt, flink wat emotionele stress. Haar privacy is aangetast, stelt ze. Het is niet duidelijk of ze een financiële schadevergoeding eist.

