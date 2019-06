Wereldrecordpoging lunges flopt grandioos: deelnemers nemen liever selfies sam

10 juni 2019

22u00

Bron: KameraOne 11

Op een strand in het Thaise Pattaya is een grote wereldrecordpoging in het water gevallen. Meer dan 3.000 mensen daagden op om het record voor lunges te breken. Het leek een fluitje van een cent, met een te breken record van 2.713 deelnemers. Het werd echter een koude douche, want zo’n 200 mensen werden gediskwalificeerd en nog vele anderen stonden liever selfies te nemen dan de oefeningen juist uit te voeren. De toezichthouders van Guinness World Records klokten de poging af op 1.886 geldige deelnemers.