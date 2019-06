Wegenwerken niet aangegeven: auto's wippen spectaculair de lucht in sam

09 juni 2019

16u28

Bron: KameraOne 1

In het Russische Voronezh legde een dashcam een onthutsend ongeval vast op de brug in de Ostuzhevastraat. Een deel van het wegdek was opengebroken, alleen was dat blijkbaar niet of niet goed gesignaleerd. Op de beelden is te zien hoe twee auto’s op een hoop stenen en een duiker botsten, waardoor een van de wagens op zijn dak belandde. De crash vond plaats op 2 juni, maar verder is over het ongeval niets bekend.

Bekijk ook: dashcam filmt hoe rotsen op straat donderen

Dashcam filmt hoe gevechtspiloot schietstoel gebruikt