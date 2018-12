Weerman presenteert live vanop strand. Achter hem staat plots een naakte man sam

29 december 2018

14u15

In Barcelona was het de voorbije week nog aangenaam warm, zo warm dat mensen nog in zee gingen zwemmen. Weerman Dani Ramírez trok daarom op 22 december naar een strand in Barcelona voor zijn weerpraatje op TV3. Hij toonde echter niet alleen dat de temperatuur mild genoeg was voor het strand, maar ook een striptease van een man achter hem. De kerel trok ongegeneerd zijn zwembroek uit en kwam zo in zijn adamskostuum live op televisie. Ramírez had niets in de gaten en ging gewoon door met zijn weerpraatje. Kijkers hadden de naakte man wél in de smiezen, waarna de beelden viraal gingen.

