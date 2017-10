Website Actiris heeft vacature voor... terrorist Freya De Coster

16u15

Bron: Eigen berichtgeving 8 Belga/RV Bizar Een jobaanbieding die vandaag op de website van Actiris verscheen, deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Een werkgever was blijkbaar op zoek was naar een 'terrorist'. De jobaanbieding bleek het werk van een flauwe grappenmaker en werd na 19 minuten verwijderd.

"Op een apart luik van onze website kunnen werkgevers rechtstreeks jobs aanbieden", zegt woordvoerder Jan Gatz. "Normaal werkt dat platform perfect, tenzij iemand natuurlijk een valse of illegale post plaatst. Daarom controleren wij achteraf steeds de aanbiedingen die gepubliceerd worden. Al snel merkten we deze valse werkaanbieding op en haalde ze meteen van onze website. De post stond daardoor slechts 19 minuten online."



Volgens de franstalige jobomschrijving was men op zoek naar 'een alcoholische moslim die naar het casino gaat voor een symphatieke aanslag'.



Flauwe grappenmaker

Actiris kon via het profiel nagaan wie de foute melding geplaatst had. "Het bleek om een flauwe grappenmaker van het satirische website Nordpresse te gaan." Actiris overweegt om een klacht neer te leggen.

