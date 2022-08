“We wilden enkel maar snelle hap”: Canadees koppel moet op Mykonos 400 euro betalen voor glas bier, cocktail en twaalf oesters

400 euro voor een stevig glas bier, een cocktail en twaalf oesters? Toeristen Alex en Lindsay Breen moesten twee keer slikken toen ze de rekening gepresenteerd kregen in een restaurant op het Griekse eiland Mykonos. De eigenaar van DK Oyster wast zijn handen echter in onschuld. Sterker nog: Dimitrios Kalamaras schuift de schuld in de schoenen van zijn klanten. “Wie plaatst er nu een bestelling zonder eerst te informeren naar de prijs? Het zijn influencers die beroemd willen worden, vandaar dat ze met hun verhaal naar de pers stappen.”

Het Canadese koppel reisde voor hun huwelijksreis gedurende drie weken doorheen Europa. Een dag later zouden ze naar Athene vliegen, maar eerst wilden ze nog genieten van een “snelle hap” op het zonnige eiland.

Hun oog viel op DK Oyster. Een luxerestaurant en -bar waar speciale smaken en leuke evenementen hand in hand gaan, staat op hun site te lezen.

“De ober vroeg onmiddellijk of we oesters wilden”, vertelt Lindsay. “Hij stelde zelf voor dat we er twaalf zouden nemen. We gingen daarmee akkoord, al drong hij wel fel aan. Toen ik de cocktailkaart vroeg, kwam hij terug met een stuk papier dat enkel het type alcohol vermeldde. Wodka en gin bijvoorbeeld, maar geen namen van cocktails. Prijzen stonden er ook niet bij. Uiteindelijk koos ik voor een Aperol Spritz.”

29 euro per oester

Beide dranken werden in opvallend grote glazen geserveerd. “Dat vonden we gek, want we hadden nooit zo’n formaat besteld. Tussendoor probeerde de ober ons nog krabbenpoten aan te smeren. Gelukkig zijn we daar niet op ingegaan.”

Toen Alex even naar het toilet ging, merkte hij wél een prijslijst op. 29 euro per oester, alstublieft. “Dat kon toch niet waar zijn?”, panikeerde Lindsay. “De ober kwam even later opnieuw langs, deze keer met een hele reeks desserts. Hoe meer we weigerden, hoe gefrustreerder hij werd. Logisch dat andere klanten onder zo’n druk wel bezwijken.”

Volledig scherm Op TripAdvisor wemelt het van de negatieve reacties. © TripAdvisor

Intimidatie

Voor de rekening werd Alex meegetroond naar een aparte kamer. “Toen hij het bedrag hoorde, stond het ongeloof op zijn gezicht af te lezen. Ze toonden hem een computerscherm, maar alles was in het Grieks geformuleerd. Daar begreep hij dus niets van.”

“Alex voelde zich geïntimideerd, maar hij wilde de situatie niet doen escaleren. Hij heeft dus gewoon betaald. Achteraf bekeken maar beter zo. Wie weet wat er gebeurd was als we in discussie gegaan zouden zijn...”

“Alsof we in gangsterfilm zaten”

Op TripAdvisor wemelt het van de negatieve reacties. “Vermijd deze plek. De manager en het personeel gedragen zich vreselijk. Ze vragen 125 euro voor twee cocktails en ze smaken niet eens lekker. De obers gaven ons een zeer onbehaaglijk gevoel”, klinkt het onder meer. Of nog: “Hadden we eerst maar naar de recensies gekeken. Dit restaurant is een grap. 350 euro voor vier drankjes. Spaar je euro’s en ga hier dus zeker niet binnen.”

Cheryl Lamphere (43) uit Seattle ging er in mei met vijf vriendinnen dineren, ze vertrok uiteindelijk met een rekening van 1.600 euro. “Toen we ons beklag deden, werden we omsingeld door vijf mannen die allemaal in het zwart gekleed waren. Het was een zeer angstaanjagende situatie, alsof we in een gangsterfilm zaten.”

“Hebben we jullie dan ontvoerd?”

Uitbater Kalamaras reageerde op TripAdvisor laconiek op alle kritiek. “De prijzen die jullie aanhalen, lijken mij correct te zijn. Wat is het probleem dan eigenlijk? En al die klachten over intimidatie... Betekent dat dat we jullie van het strand ontvoerd hebben en met geweld in onze luxezaak gesleurd hebben?

Volledig scherm Uitbater Dimitrios Kalamaras reageert eerder laconiek op alle kritiek. © Facebook

Het lijkt een bewuste strategie van het restaurant om verwarring te creëren. Zo staat de prijs aangegeven per honderd gram in plaats van per kilogram. 19,8 euro kan op die manier makkelijk... 198 euro worden.

Boete van 31.000 euro

Brenda Moulton en haar dochter Kaylea (19) spanden een rechtszaak tegen het restaurant aan, nadat ze in mei 640 euro moesten ophoesten voor twee krabbenpoten en twee mojito’s. Volgens de Amerikaanse toeristen dreigden de obers er ook mee de politie te bellen. “Ze kregen zelfs te horen dat ze niet naar de Verenigde Staten zouden mogen terugkeren als ze de rekening niet betaalden. Het is een nachtmerrie die ze niet snel zullen vergeten”, aldus hun advocate. Het ministerie van Toerisme beval een grondige inspectie van de zaak en legde vanwege een achttal overtredingen uiteindelijk een boete van 31.000 euro op.

Volledig scherm Brenda Moulton en haar dochter Kaylea (19). © YouTube

“Stap gewoon op als er probleem opduikt”

Kalamaras lijkt zijn lesje echter nog niet geleerd te hebben. Deze keer richt hij zijn pijlen op Lindsay Breen. “Zij is overduidelijk een influencer die beroemd hoopt te worden door met haar verhaal naar de pers te stappen. Wie plaatst er nu een bestelling zonder eerst te informeren naar de prijs? Zij beweert dat ze meermaals de cocktailkaart gevraagd heeft, maar dat de ober daar niet op inging. Als er zo’n probleem opduikt, vraag je naar de grote baas of stap je op. Maar als je eerst alles consumeert en dan pas van je oren begint te maken, sta ik ook machteloos. Influencers zijn trouwens een pest geworden, ze verwachten zomaar gratis eten voor wat lovende commentaar.”

Borden met prijzen

De resem klachten heeft er nu wel voor gezorgd dat Kalamaras aan de ingang drie borden geplaatst heeft met menu’s en prijzen. “Weet je dat er nu op TripAdvisor opgeroepen wordt om hier te komen schransen en dan de rekening niet te betalen? Ik kan perfect snappen dat sommige toeristen het hier te duur vinden, maar ik voel niet de noodzaak om aan iedereen uit te leggen waarom we meer vragen dan een supermarkt of een simpele taverne. Laat de combinatie van onze bediening, onze keuken en ons concept maar voor zich spreken.”