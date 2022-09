“We moeten Amerika gay houden”: Trump verspreekt zich

Trump noemde het FBI-onderzoek tegen hem een ‘hoax’, riep op om Republikeins te stemmen en haalde opnieuw fors uit naar de Democratische Partij en president Joe Biden. “De keuze in november is simpel. Als je de achteruitgang en de ondergang van Amerika wil, dan moet je stemmen voor de geschifte radicaal-linkse Democraten. En dat is wie ze zijn. Als je een halt wil toeroepen aan de vernietiging van ons land, en de ‘American dream’ wil redden, dan moet je Republikeins stemmen. Joe Biden en de Democratische brandstichters trekken zich geen fluit aan van de pijn en het lijden dat ze bezorgen aan jou, je familie of ons eens zo geweldige land.”