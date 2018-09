Wauw! Zo ziet uitbarsting van grootste geiser ter wereld eruit sam

25 september 2018

10u45

Bron: KameraOne 0

Maar liefst 90 meter, zo hoog stuwt de Steamboat Geyser stoom en water in het Amerikaanse Yellowstone National Park. Vorige week maandag barstte de geiser voor de 19de keer uit in 2018, de derde keer in de voorbije zes weken. Je moet dus veel geluk hebben om een uitbarsting te zien, en aan de reacties van de toeschouwers in deze video te horen, is dat schouwspel ronduit indrukwekkend.

Tijdens een grote eruptie vliegen water en stoom uit twee openingen naar uiteenlopende hoogtes, tot plots het grote kanon in werking treedt en de fontein tot meer dan 90 meter hoog reikt. In het gebied rond de geiser kan dan ook flink wat puin achterblijven, zelfs op wagens op de parking.

