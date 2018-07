Wauw! Deze mango is het duurste stuk fruit ter wereld



Arne Adriaenssens

23 juli 2018

17u34

Bron: Youtube/Altas Obscura 1 Bizar 60 euro! Zoveel moet je gemiddeld neertellen om je een Taiyo no Tamago of ‘ei van de zon-mango’ aan te schaffen. Het zou daarmee het duurste stuk fruit op aarde zijn. Voor dat geld krijg je wel een uitzonderlijk verfijnde vrucht op je bord.

De hoge prijs zit hem gek genoeg niet in de zeldzaamheid van de vrucht. In de Miyazaki-regio in Japan kan je de delicatesse in elke stad terugvinden. Wat je voornamelijk betaalt, is de zorg en tijd die boer in de mango investeerde. Van kleins af aan worden ze aan de boom in een netje gewikkeld en omhoog getrokken. Zo krijgen ze langs alle kanten zonlicht.

Een ander voordeel is dat ze hierdoor kunnen blijven hangen tot ze zelf van de boom vallen. De netjes zorgen ervoor dat ze niet op de grond kunnen vallen waardoor de boer het fruit kan laten hangen tot ze zelf besluiten dat het etenstijd is.

Het resultaat: de roodste, zoetste en sappigste mango ter wereld. Ze smelten haast in je mond en geven je alles wat exotisch fruit te bieden heeft. Je zou er naast de volle smaak van mango zelfs toetsen van ananas en kokosnoot in proeven.

3.200 euro

Toch draait het in Japan zelf niet enkel om de smaak. In hun cultuur is het geven van luxueus fruit een teken van respect. Bij speciale gelegenheden of na een reis is het gebruikelijk je omgeving op een dure vrucht te trakteren.

Wie 60 euro per stuk wat veel vindt, kan in de supermarkten ook goedkopere exemplaren vinden. Daarentegen gingen er in 2017 2 absolute topmango’s onder de hamer voor omgerekend 3.200 euro.