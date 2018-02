Wat een verschil: fotograaf zet dagelijkse en extreme look van BDSM'ers tegenover elkaar TK

02 februari 2018

10u35

Bron: Crave 2 Bizar Ga nooit af op iemands uiterlijk, want je weet nooit wat zich achter gesloten deuren afspeelt. In de BDSM-gemeenschap is dat al helemaal waar, want de leden ervan gaan overdag ook gewoon naar hun werk - en daarbij dragen ze heus niet hun meest kinky outfit.

Fotograaf Michael Topolovac vindt dat de BDSM-community met veel te veel vooroordelen af te rekenen krijgt, en wilde daar iets aan doen. Hij is ook mede-oprichter van Crave, een lijn van 'elegante, gesofisticeerde en zorgvuldig ontworpen' seksspeeltjes. Tijdens de Folsom Street Fair in San Francisco vorig jaar, een bijeenkomst van BDSM-liefhebbers, zette hij zijn fotostudio open en nodigde deelnemers uit voor een shoot. Hij liet hen poseren in hun festivaloutfit, maar daarnaast ook in hun dagelijkse kledij. Die foto's publiceerde hij nu in het Crave Portrait Project, en de contrasten zullen je verbazen: