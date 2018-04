Wat een nachtmerrie: tsunami van rioolwater gutst woning binnen sam

Een gezin uit Michigan heeft zijn huis moeten verlaten nadat een rioolpijp het begaf en het toilet een fontein van uitwerpselen werd. Buren hadden blijkbaar te veel dingen in hun toiletten doorgespoeld die daar niet thuishoren.

Aan de buitenkant ziet het huis van Bob Sherman in Otsego er normaal uit, maar wanneer je dichterbij komt, dringt de geur tot je door. Binnen is het amper uit te houden, en in de kelder is het al helemaal een walgelijke beproeving. Hij liep vol met doorgespoelde dingen waarvan mensen verwachten ze nooit nog terug te zien, met flink wat schade als gevolg.

De doorgespoelde voorwerpen veroorzaakten een opstopping in de riolering, waardoor een buis het begaf. Het incident gaat Sherman zo'n 8.000 dollar (6.500 euro) kosten, iets waarin de verzekering niet tussenkomt. Het gezin kan pas een schadevergoeding krijgen wanneer iemands schuld kan worden bewezen.

De autoriteiten spreken van een 'freak accident' en stellen dat de rioolbuizen regelmatig geïnspecteerd en schoongemaakt worden. Ze waarschuwen inwoners geen zaken in het toilet te gooien die niet oplossen, zoals pampers en tampons.