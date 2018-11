Wat een cv: Chinees jongetje (5) heeft “al tienduizend boeken gelezen” IB

02 november 2018

00u30

Bron: South China Morning Post 0 Bizar In China is het curriculum vitae van een vijfjarig jongetje viraal gegaan. Het document, dat maar liefst vijftien pagina’s telt, beschrijft het jongetje als zelfverzekerd en stelt onder andere dat hij al meer dan tienduizend boeken gelezen heeft.

Om het nog indrukwekkender te maken, blijkt het jongetje, dat anoniem is gebleven, zowel in het Chinees als in het Engels te kunnen lezen. Ook is er een apart document bij het cv gevoegd met een lijst van de honderden boeken die het kind alleen al dit jaar gelezen heeft. Daarnaast zit er een aparte wereldkaart bij het cv gevoegd, waarop de landen zijn ingekleurd die het vijfjarig kind al bezocht heeft.

“Sterk en kan goed omgaan met teleurstellingen”

Het cv, dat door entertainmentblogger Kai Ba online werd gezet op het sociale netwerk Weibo, schept ook nog op over het karakter van het kind en beschrijft hem als ‘sterk’. Deze karaktertrek zou geïllustreerd worden door het feit dat hij niet hoefde te huilen toen hij zijn vaccinatieprikken kreeg. De hobby’s van het jongetje zijn pianospelen, hiphopdans, voetbal en het Chinese bordspel Go.

Elders wordt gezegd dat de jongen goed kan omgaan met teleurstellingen. “Als ik een standje krijg, kan ik mijn humeur daarna snel aanpassen en mezelf opnieuw actief aan mijn studies wijden”, klinkt het. Ook met het gevoelsleven van het kind zou het wel goed zitten: “Ik schrijf drie essays in het Engels per week om mijn gevoelens uit te drukken”, verzekert zijn cv.

‘Tijgerouders’

Op Weibo wordt het bericht kritisch ontvangen. “Het lijkt erop dat ik niet meer in mijn hele leven kan bereiken dan dit kind in vijf jaar”, zegt iemand. Anderen zeggen dan weer dat ze na het lezen van dit cv hun eigen kinderwens in de koelkast hebben gedaan.

In China zijn de zogenaamde ‘tijgerouders’ een begrip: deze mensen doen er alles aan om hun kinderen een in hun ogen zo goed mogelijke opvoeding te geven: daar horen dure privéscholen en vele extracurriculaire activiteiten bij die het kind later een grotere kans op maatschappelijk succes moeten geven.