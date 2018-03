Wat als je de getrouwde man van je vriendin op Tinder ziet? Joeri Vlemings

11 maart 2018

10u12

Bron: news.com.au 0 Bizar Krystal Green is een Australische alleenstaande moeder die al eens op Tinder zit om een partner te zoeken. Toen ze plots op de getrouwde man van haar vriendin botste, wist ze het even niet meer. Recenter nog ontdekte een andere vriendin van Krystal dat haar rechtstreekse buurman zich eveneens op de date-app aanbood.

"Ik kon het niet geloven, was hij het echt? Zou hij zo stom zijn? En dan nog onder zijn eigen naam." De verbazing van Krystal was groot, toen ze de wederhelft van haar vriendin op Tinder tegenkwam.

De kinderen van het getrouwde koppel gaan naar dezelfde school als die van Krystal, en de dames zijn bevriend met elkaar. Het was wel al even geleden dat ze elkaar nog gezien hadden en mogelijk was het echtpaar inmiddels uit elkaar, bedacht Krystal zich. Bovendien kunnen er allerlei afspraken in een huwelijk gemaakt worden, zoals rond een open relatie. Toch leek dat hier, in haar ogen, helemaal niet het geval. Krsytal stond voor een dilemma, zo eentje dat wat dieper in de nacht op café al eens sprake durft te komen: "Zeg ik het of zeg ik het niet?"

Ze zei het. "Het is al vernederend genoeg dat iemand die je graag ziet, je bedriegt, maar eens te meer als anderen ervan weten", was Krystals redenering. Haar vriendin zou zelf een wel overwogen keuze moeten maken, op basis van alle mogelijke informatie. Maar Krystal vreesde de reactie van haar vriendin, die weleens op de pianist zou kunnen schieten. Ze besloot daarom eerst de Tinderman zelf aan te schrijven via Messenger. Zo zou hij de kans krijgen om zelf alles op te biechten aan zijn vrouw. Maar er kwam geen antwoord. Krystal stuurde het screenshot daarom ook naar haar vriendin, opnieuw via Facebook Messenger. Opnieuw geen antwoord. Krystal zond haar dan een sms'je. Metéén reactie. De echtgenote bleek van niks te weten en was blij dat Krystal haar had ingelicht.

Recenter deed een gelijkaardig scenario zich voor in Krystals omgeving. Ditmaal was het de buurman van een andere vriendin van Krystal die blijkbaar op Tinder stond te blinken. De vriendin, die het als een sport ziet om voor Krystal de perfecte date te vinden, was bij Krystal thuis aan het swipen in de app, toen het gebeurde. "Oh nee, ik kan het niet geloven, dat is mijn buurman!" riep ze uit.

De vrouw reageerde helemaal anders dan Krystal en besloot de bijzondere informatie voor zich te houden. Ze vond dat ze het recht niet had tussen te komen in de relatie van haar buren. Ze zag er ook tegenop om verder te moeten leven naast buren aan wie ze zoiets zou hebben verteld.

De beweegredenen van getrouwde kerels om een profiel aan te maken op datingsites als Tinder zijn enkel bij henzelf bekend. Maar, schrijft Krystal, "hun intenties liggen alvast niet in dezelfde lijn van hun huwelijksgeloften".

Rest de vraag: wat zou jij doen, als je er als vriend van een van de betrokken partijen achterkomt? Je vriend(in) inlichten of je liever maar niet bemoeien?