Wanneer wordt geflirt te opdringerig? Vlogger tast de grenzen van het toelaatbare af bij hostessen van Autosalon Sven Van Malderen

19 januari 2018

18u06

Bron: Would You React 1 Bizar Hoe ver mag een man met zijn versierkunsten nog gaan in deze #metoo-tijden? Vlogger Jonathan Lambinet besloot de heikele kwestie uit te testen op het Autosalon. Hij stuurde een acteur op de hostessen van de verschillende automerken af en die liet zich van zijn meest opdringerige kant zien.

"Ben je vrijgezel? Je bent knapper dan de rest hier. En wat wil je precies in de koffer met mij doen?" De charmeur van dienst liet duidelijk verstaan dat hij niet enkel in de carrosserie van wagens geïnteresseerd was.

De hostessen in kwestie lossen de ongemakkelijke situatie stuk voor stuk professioneel op, door er bijvoorbeeld discreet een collega bij te halen. De meesten lieten duidelijk blijken dat hij te ver aan het gaan was, enkelen vonden dat er al bij al weinig aan de hand was. "Hij heeft me vriendelijk benaderd. Het stoorde me niet omdat hij nog altijd vriendelijk lachte", klonk het.

Perceptie

Conclusie van Lambinet: iedereen voelt de grenzen anders aan. "Het verschil tussen versieren en lastigvallen ligt deels in perceptie. De ene vrouw zal erom lachen, de andere zal zich in een gelijkaardige situatie ongemakkelijk voelen. Het voornaamste is dat we elkaar proberen te begrijpen."

Eenzelfde geluid valt terug te vinden in de reacties op de video. "Het verschil zit 'm in de beleefdheid. Zolang je respect blijft tonen voor de andere persoon zit je goed. Maar als je een 'nee' te horen krijgt, mag je zeker niet meer verder aandringen."