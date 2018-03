Wanneer het vriest dat het kraakt en de waterpijp naast je auto barst TK

02 maart 2018

17u24

Bron: Daily Mirror 14 Bizar Bij ons was het de afgelopen dagen bitter koud, maar in het Verenigd Koninkrijk hield de polar vortex nog erger huis. Sneeuwstorm Emma sloeg er genadeloos toe met ijzige temperaturen, en dat zal deze chauffeur geweten hebben.

Als bij vriestemperaturen een waterpijp barst, mag je hopen dat je auto niet in de buurt staat. Dat mag blijken uit deze foto's, die de politie van Tower Hamlets in Londen tweette. De chauffeur zal zijn voertuig waarschijnlijk nauwelijks herkennen, want het staat helemaal vastgevroren onder een dikke laag ijs.

De politie betuigt alvast haar medeleven aan de onfortuinlijke eigenaar. Benieuwd hoe lang die zal moeten krabben om de wagen weer ijsvrij te krijgen.