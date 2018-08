Wanneer een Tinderdate een afvalrace wordt: Natasha lokt tientallen nietsvermoedende mannen naar dezelfde plek mvdb

20 augustus 2018

22u42

Bron: Gothamist - New York Post 0 Bizar Tientallen nietsvermoedende mannen zijn zondag in de grap getrapt van ene Natasha in New York. De mannelijke vrijgezellen waren in de waan met haar op Tinderdate te gaan, maar het draaide helemaal anders uit ...

"Kom om zes uur naar Union Square, een vriend van mij gaat daar dj'en in open lucht. Je zult me wel zien staan aan het podium", klonk het in berichten die ze zondag naar haar 'matches' stuurde. Tientallen mannen daagden effectief op aan het plein in het Newyorkse stadsdeel Manhattan. Ze realiseerden zich daar pas dat ze niet de enigen waren en als concurrenten moesten strijden voor een date met Natasha.

De vrijgezellen reageerden verrast aangezien sommigen van hen al weken met haar aan het online flirten waren. Enkelen liepen meteen boos weg. Anderen bleven. Zij zagen hoe de aanstichtster met twee bodyguards aan haar zijde een podium betrad. Ze greep de microfoon en begon de mannen toe te spreken.

Het bleek dat slechts een man in aanmerking kwam voor een effectieve date. En die 'winnaar' moest aan specifieke eisen voldoen. Wie Puerto-Ricaan was én ook nog eens Trump steunde, mocht alvast meteen vertrekken. Geen interesse van haar kant, maakte Natasha duidelijk. Ook mannen met een lange baard maakten geen schijn van kans. Het werd nog nog gekker. De mannen moesten op een lijn gaan staan waarna Natasha de gelukkigen naar rechts - zoals op Tinder - duwde, de anderen mochten afdruipen.

Push-ups

Haar overgebleven Tinderdates - de groep was inmiddels al aardig geslonken - kregen de opdracht te spurten op het plein en push-ups te doen. Een tiental van de mannen deden dit echt, zo is te zien op beelden op YouTube. De sportproeven waren de spreekwoordelijke druppel voor een 22-jarige deelnemer die zijn verhaal deed aan de New Yorkse blog Gothamist. Hij deed niet meer mee met de afvalrace en poetste de plaat. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk wie uiteindelijk op date mocht met Natasha. Als het al zover kwam, tenminste.



De hele zaak klinkt wel misschien een beetje te mooi om helemaal waar te zijn. Op een afgeschermd Instagramprofiel dat van de bewuste Natasha zou zijn, verscheen een foto waarin de dame enkele uren later te zien is op een feestje ter ere van de MTV Video Music Awards. Was het allemaal opgezet spel voor een tv-programma? Een woordvoerder van MTV stelt in een reactie aan Gothamist dat de zender helemaal niets te maken heeft met de dame. Wordt allicht vervolgd.