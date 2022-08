Wanhopige Welshman wil hele stortplaats afgraven met robothonden om harde schijf met 180 miljoen aan bitcoins terug te vinden: operatie van 11 miljoen

Brit is 176 miljoen euro aan bitcoins kwijt: verkeerde harde schijf weggegooid

Een Britse man is maar liefst 176 miljoen euro aan bitcoins kwijt. De Brit is naarstig op zoek naar zijn harde schijf die hij per ongeluk heeft weggegooid. Hij wil er alles aan doen om zijn fortuin alsnog terug te vinden. Zijn plan? “Menselijke sorteerders, robothonden en een machine met kunstmatige intelligentie” inzetten.

26 juli