Waarzegster moet 1,6 miljoen terugbetalen aan de ‘vervloekte’ vrouw van wie ze al dat geld aftroggelde ADN

11 september 2019

17u39

Bron: USA Today 2 Bizar Een helderziende/waarzegster uit Florida vliegt meer dan drie jaar in de cel en moet ook meer dan een miljoen terugbetalen, nadat ze een vrouw ervan wist te overtuigen dat zij en haar familie vervloekt waren. Het ‘vervloekte’ slachtoffer moest vervolgens heel wat geld neertellen om van haar eeuwige verdoemenis af te geraken. Of de frauduleuze waarzegster haar straf zag aankomen, is niet duidelijk.

Volgens de aanklagers ontmoette de 28-jarige Sherry Tina Uwanawich de gedupeerde Texaanse vrouw in 2007 in Houston en maakte ze zichzelf kenbaar als helderziende/waarzegster. Op de één of andere manier slaagde ze erin de vrouw te laten geloven dat er een vloek op haar familie rustte die voor grote problemen zou zorgen als hij niet werd opgeheven. Geen nood, zij zou die vloek wel even opheffen. Maar daar waren wel wat centjes voor nodig...

“De beklaagde beweerde dat ze grote sommen geld nodig had om dingen te kopen – zoals kristallen, kaarsen en dergelijke. Die waren allemaal nodig voor haar meditatiewerk om de vloek te kunnen opheffen”, stelt de openbare aanklager in een statement. Als het slachtoffer niet betaalde, zou er iets heel ergs met haar en haar familie gebeuren.



Volgens de Houston Chronicle bezocht de gedupeerde vrouw Uwanawich jarenlang twee keer per week en betaalde ze de helderziende met geld dat ze had verdiend door te strippen, met geld dat ze had geërfd van haar overleden vader en zelfs met leningen die ze speciaal was aangegaan. De vloek die op haar lag, die was een ‘cadeautje’ van haar overleden moeder, zo maakte de waarzegster de vrouw wijs. De moeder zou ooit vervloekt zijn geweest door een heks in Zuid-Amerika.

Pas in 2014 gaf de waarzegster toe dat er helemaal geen vloek was en beëindigde ze haar oplichtingsspel. Een privédetective gespecialiseerd in fraude door waarzeggers en helderzienden alarmeerde later de autoriteiten. Vorige week werd Uwanawich uiteindelijk veroordeeld tot 40 maanden cel en het terugbetalen van 1,6 miljoen dollar (1,4 miljoen euro) aan het slachtoffer.