Waarschuwingsapp wekt Amerikaanse student met alert over brand in zijn appartementsgebouw

07 februari 2019

09u03

Bron: New York Post 0 Bizar In de Amerikaanse grootsteden San Francisco en New York waarschuwt de ‘Citizen app’ haar gebruikers voor misdaden en incidenten in hun onmiddellijke omgeving. Dan Humphrey kreeg zo op een ochtend in september een alert over een brand in zijn eigen appartementsgebouw. Het was schrikken, maar hij kon zich daardoor wel op tijd uit de voeten maken.

De Citizen app is in het leven geroepen om de veiligheid van burgers te verhogen. En dat is intussen ook al effectief gebleken. Dan Humphrey uit New York had zo’n ervaring in september vorig jaar, en hij heeft er nu een korte blog over geschreven.

De student kreeg om vier uur ‘s ochtends een waarschuwingsbericht op zijn smartphone over een brand. Nog slaperig nam hij een rookgeur waar, greep zijn toestel en ging naar het toilet, zonder zijn vriendin en een gastslaper op de zetel te wekken, schrijft hij. In de badkamer schrok hij meteen wakker toen hij zag dat het adres van de brand het zijne was. “Ik nam eens diep adem en checkte de app opnieuw voor bevestiging: jawel, het was mijn adres.”

Geen brandoefening

Humphrey deed zijn voordeur open maar zag niets alarmerends in de hal. Hij merkte wel een vrouw op, al even verward als hijzelf. Beiden gingen ze om de hoek kijken en zagen daar een brandweervrouw die in de weer was met een oprolbare slang. Dit leek niet meteen op een brandoefening.

Big shout out to the @CitizenApp. My apt building caught on fire last night and it alerted me to the fire and allowed us to evacuate safely! It should be rolled out nationwide. Dan(@ DHumphrey93) link

Op de app zag Humphrey dat de brandweer van New York intussen de grotere middelen had ingezet. “Toen besefte ik dat ik zo spoedig mogelijk mijn vriendin die nog lag te slapen en mijn vriend op de zetel mijn appartement moest uitkrijgen en het gebouw moest worden ontruimd.” Alle drie konden ze het appartement tijdig verlaten. Ze zagen dat de brand op de bovenste verdiepingen woedde.

De brandweer kon uiteindelijk de schade beperken tot twee getroffen appartementen, waarvoor Dan Humphrey hen in zijn blog alle lof toezwaait. En hij is ook een geweldige fan van de Citizen app.

So there was a fire in my apt building tonight...(Washington Heights, Manhattan) Apartment Fire - reported on @CitizenApp_NYC #ProtectTheWorld https://t.co/TXOlUKwLt7 Dan(@ DHumphrey93) link