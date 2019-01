Waarom Trump veel te lange dassen draagt lva

19 januari 2019

01u35

Bron: The Huffington Post 0 Bizar Het excentrieke kapsel, zijn vaardigheden met een paraplu om te gaan, het toiletpapier dat aan zijn schoen bleef plakken, het feit dat hij het woord “anonymous” niet kan uitspreken, ... de lijst van momenten en zaken waarbij de Amerikaanse president Donald Trump het mikpunt van spot is, wordt telkens langer. Ook over zijn zin voor mode verkneukelen mensen zich. De lengte van zijn dassen bijvoorbeeld. Waarom die zo enorm lang zijn, onthult nu de voormalig gouverneur van New Jersey, Chris Christie.

In zijn nieuw boek dat binnenkort uitkomt, Let me Finish, vertelt de voormalige gouverneur Christie dat Trump verschillende malen tegen hem heeft gezegd dat zijn das tot aan zijn gulp komt omdat dat hem slanker doet lijken.

De eerder geuite theorie van Susan Krauss Whitbourne, professor in de psychologie aan de Universiteit van Massachusetts, dat hij het zou doen om de aandacht op zijn genitalia te vestigen, blijkt dus niet te kloppen.

Het mannenblad GQ keurt de stijlkeuze van Trump niet goed. Volgens hen mag een das nooit langer zijn dan het midden van de ceintuur of de broeksriem.

Kleermaker uit Londen Jack Stammers zegt dat Trump het bij het foute eind heeft: “Wat deze look doet, is gewoon de indruk geven dat de das te lang is. Het wekt de indruk dat zijn bovenlichaam heel kort is.”

Trumps buitenproportioneel lange dassen hebben zelfs een eigen twitteraccount gekregen waar ze heel de tijd de spot drijven met deze bizarre vestimentaire voorkeur.

