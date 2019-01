Waarom blurt China de oorlellen van mannelijke acteurs? Redactie

18 januari 2019

20u49

Bron: AD.nl 0 Bizar De Chinese tv-persoonlijkheid Jing Boran heeft iets aan zijn oren dat de autoriteiten niet willen dat jij ziet. Zo lijkt het toch. Fans van een populair tv-programma in China ontdekten dat de oorlellen van de jonge ster in de meest recente aflevering van de realityshow waren geblurd. Het is niet bekend of Chinese autoriteiten een specifieke richtlijn hebben uitgevaardigd die verbiedt dat oorbellendragende mannen te zien zijn op televisie, of dat de Chinese streamingdienst dat zelf heeft besloten.

In de recente aflevering van de realityshow ‘I, Actor’, te zien op de Netflix-achtige streamingdienst iQiyi, is het gezicht van Boran zorgvuldig digitaal bewerkt, zodat zijn oorbellen niet zichtbaar zijn. Boran is ook niet de enige acteur die prompt geen oorlellen meer heeft. Op Weibo, de Chinese versie van Twitter, circuleren inmiddels veel foto’s van mannelijke celebs met vervaagde oren.



Diverse media, zoals CNN en The Guardian denken dat de Chinese autoriteiten op deze manier westerse invloeden proberen terug te dringen.

Het is niet bekend of Chinese autoriteiten een specifieke richtlijn hebben uitgevaardigd die verbiedt dat oorbellendragende mannen te zien zijn op televisie, of dat iQiyi dat op eigen initiatief heeft gedaan. Een woordvoerder van de streamingdienst verklaarde tegenover de website Sixth Tone dat het bedrijf geen officieel verzoek heeft ontvangen om beeldmateriaal van door mannen gedragen oorbellen te bewerken.

Mannelijkheid

In het afgelopen jaar is mannelijkheid het onderwerp van debat geworden in China. Autoriteiten vinden dat mannelijke artiesten in het land te vrouwelijk zijn en daarmee homoseksualiteit propageren. Grace Leung, hoogleraar aan de Universiteit van Journalistiek en Communicatie van Hong Kong, zegt tegen CNN dat de beslissing om oorringen te blurren wellicht is beïnvloed door de wens van de overheid om de westerse impact op Chinese popcultuur te minimaliseren.

“Dit past in het beleid om de Chinese popcultuur te zuiveren van westerse invloeden en om het gewenste beeld van mannelijkheid te stimuleren’’, zegt Leung. “China is een patriarchale samenleving waarin er een duidelijk hiërarchisch verschil is tussen mannen en vrouwen. Het zien van mannen die oorbellen dragen, is vanuit dat perspectief een achteruitgang van de sociale status van mannen.’’

Tatoeages

Chinese autoriteiten zijn niet vies van censuur. Vorig jaar verbood de Chinese media-waakhond tv-zenders om acteurs met tatoeages te tonen. Afbeeldingen van wat beschouwd kon worden als hiphopcultuur of die homoseksualiteit zouden promoten, werden ook al verboden.

