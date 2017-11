Waanzinnige dashcambeelden: dronken man ramt politieauto en mist nipt agenten sam

Agenten en enkele mensen met autopech ontsnapten nipt aan een verschrikkelijke klap toen een automobilist over de pechstrook tegen een politievoertuig botste. Dat gebeurde donderdag in het Texaanse Forest Hill, waar politiemannen op de snelweg een auto met pech aan de kant hadden geduwd. Ze stonden te wachten op de takeldienst terwijl enkele politiewagens de rechterrijstrook versperden. De 26-jarige Cedric Keith Henson Jr. had dat te laat opgemerkt, waardoor hij langs rechts voorbij de geparkeerde wagens scheerde en daarbij eentje raakte. Een van de wagens liep grote schade op, maar niemand raakte gewond. Henson bleek onder invloed en werd opgepakt.

