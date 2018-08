Waanzin: mensen gieten kokend water over elkaar voor ‘Hot Water Challenge’ avh

04 augustus 2018

21u54

Bron: Time, Fox 59 0 Bizar Op sociale media zijn al verschillende gevaarlijke uitdagingen de revue gepasseerd, maar de ‘Hot Water Challenge’ slaat werkelijk alles. Mensen dagen elkaar uit om kokend water over zichzelf of anderen te gieten. Een 8-jarig meisje stierf al nadat ze kokend water dronk en talloze anderen raakten zwaar verbrand.

De ‘Cinnamon Challenge’, de ‘Tide Pod Challenge’... De gevaarlijke uitdagingen op sociale media zijn haast niet meer te tellen. Maar de laatste challenge is mogelijk de allergevaarlijkste. Mensen, onder wie ook jongeren en kinderen, gieten gloeiend heet water over zich heen. De gevolgen zijn niet te overzien.

Onlangs nog lag een tiener uit de Amerikaanse staat Indiana een week in het ziekenhuis nadat een vriend kokend water over hem had gegoten in zijn slaap. Kort daarvoor hadden de twee YouTube-filmpjes bekeken van de Hot Water Challenge. De 15-jarige Kyland Clark hield er tweedegraadsbrandwonden aan over op zijn gezicht, rug en borst. “Mijn huid viel gewoon van mijn borst”, vertelt Clark aan Fo 59. “En toen ik in de spiegel keek, zag ik hoe mijn huid van mijn gezicht viel.”

De challenge wint elke dag aan populariteit, maar doet al een klein jaar de ronde op het internet. Vorig jaar stierf een 8-jarig meisje uit Florida zelfs nadat ze kokend water had gedronken. Haar neef had haar uitgedaagd nadat hij op YouTube een filmpje had gezien.

Intussen duiken telkens nieuwe filmpjes op van jongeren die kokend water over elkaar gieten.