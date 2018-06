Waaghals klimt met harp en vlieger op Parijse klokkentoren TTR

28 juni 2018

14u35

Speciale eenheden van politie en brandweer hebben vandaag in hartje Parijs een man van de top van een klokkentoren gehaald. De 'kerktorenbeklimmer' zorgde volgens Parijse media voor "surrealistische scènes" boven op de Saint-Eustache-kerk, omdat hij een harp en een grote vlieger had meegenomen. Daarmee installeerde hij zich op de top van het pand in het eerste arrondissement van de stad.

Voorbijgangers legden de aanblik met verbazing vast. "Voor de manschappen die werden ingeschakeld om hem naar beneden te halen, was het incident niet vermakelijk, aldus de burgemeester van het arrondissement", Jean-François Legaret.

De man bracht volgens de burgemeester zichzelf, voorbijgangers en de mensen die hem weer naar de begane grond hielpen, in gevaar. De man is aangehouden. Hij zou eerder riskante klimpartijen in Parijs hebben uitgevoerd, voor zover bekend zonder harp.

Un homme oiseau ce matin, en haut de Saint-Eustache. #CàCestParis pic.twitter.com/OpQ1uUMQhq Vincent Ollivier(@ Lawsanddisorder) link

Intervention à l’église Saint Eustache par les @PompiersParis pic.twitter.com/Pu4PrEQ1Vr Jenny(@ Jnnylds) link