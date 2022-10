"Vuilste man ter wereld" overleden op 94-jarige leeftijd

Kasterlee WK rondjes lopen in de achtertuin is niet voor doetjes, maar de Belgen zijn wereldtop: “De vorige keer hielden ze het 75 uur vol”

Op de Hoge Rielen wordt wel een heel bijzonder WK gelopen: ‘Backyard Ultra’ of ‘achtertuinlopen’. Het is een zware ultraloop, waarbij ploegen van vijftien lopers binnen het uur een rondje van 6,7 kilometer afwerken. Wie het niet haalt, valt af. Pas als de laatste stopt, eindigt de wedstrijd. En dat kan dagen duren. “Maar team Belgium doet het goed. We zijn nu 24 uur in de wedstrijd en ze lopen allemaal nog mee”, zegt race director Eilis Lanclus.

19 oktober