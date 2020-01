VS-politicus waarschuwt om niet te rijden onder invloed, crasht dronken op oudjaar mvdb

03 januari 2020

10u55

Bron: Syracuse.com - RTL 4 Bizar De Amerikaanse politicus Brian Kolb heeft oudejaarsavond in de cel moeten doorbrengen na een dronken crash in het plaatsje Victor (staat New York). Hij belandde met zijn SUV in een greppel. Frappant: de 67-jarige Republikein schreef een week eerder een gastcolumn in een plaatselijke krant waarin hij automobilisten extra aanmaande om tijdens de feestdagen nuchter achter het stuur te kruipen.

Kolb leidt de Republikeinse minderheidsfractie in het Huis van Afgevaardigden van het deelstaatparlement van New York. Hij raakte in 2000 voor het eerst verkozen. Het voertuig dat hij dronken bestuurde, was een leaseauto van de staat New York. Bij het ongeval raakte niemand gewond.



In een verklaring laat Kolb weten dat het hem ten zeerste spijt. “Ik wil mijn spijt betuigen aan familie, vrienden, collega’s en iedereen in het 131st Assembly District (zijn kiesdistrict, red.). Ik heb de verkeerde beslissing genomen.”



De man schreef op 24 december een gastcolumn in de lokale Daily Messenger getiteld ‘Drive safely this holiday season’. “Onder invloed van alcohol achter het stuur kruipen is niet alleen gevaarlijk voor de bestuurder, maar ook voor de passagiers, omstanders en andere automobilisten”, luidt het letterlijk. Hij raadde lezers aan “om vooraf goede plannen te maken, waardoor veel spijtige situaties voorkomen kunnen worden.” Partijgenoten menen openlijk dat Kolb niet langer kan aanblijven als fractieleider.