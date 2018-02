VRT NWS excuseert zich voor 'kussende bloemenhoeren' FT

23 februari 2018

15u42

Bron: VRT NWS 0 Bizar VRT NWS heeft deze middag een ongepast bericht over bloemenmeisjes op Facebook gepubliceerd. In het bericht, dat zo snel mogelijk werd verwijderd, omschreef de nieuwssite de meisjes als 'kussende bloemenhoeren'.

VRT NWS excuseerde zich op Twitter en Facebook voor het bericht met "de ongepaste term". Volgens de nieuwssite ging het om "een misplaatste grap vlak voor het publiceren van het artikel". VRT wil niet verder ingaan op het incident en geeft geen commentaar.

De 'grap' doet alvast heel wat stof opwaaien op sociale media, waar de hashtag #bloemenhoeren gelanceerd werd. "Aan alle bloemenmeisjes in Vlaanderen en Nederland: verzamel zondag, met bloementuil, voor de gebouwen van de VRT en vraag publieke excuses!", zegt een van de Twitteraars.

Vandaag raakte bekend dat de renners het dit voorjaar tijdens de voorjaarsklassiekers in ons land zonder bloemen en zoenen zullen moeten doen. Er werd al lang nagedacht over een andere podiumceremonie, klinkt het. "Het past in de tijdsgeest. Of de #MeToo-campagne er iets mee te maken heeft, kan ik niet zeggen", luidde het bij bloemenmeisje Maja Leye.