Vrouw zweet bloed uit handen en gezicht

Bizar Een Italiaanse 21-jarige vrouw stelde dokters voor een raadsel. De vrouw lijdt aan een bijzonder zeldzame aandoening waardoor ze bloed zweet uit haar gezicht en handpalmen. De vrouw, die niet wordt genoemd, sloeg Italiaanse artsen met verstomming toen die geen enkel teken van huidletsel konden vaststellen. Dat meldt het vakblad Canadian Medical Association Journal.





Volgens de dokters is er geen aanleiding voor het spontane bloeden. De vrouw getuigt dat het zowel in haar slaap gebeurt als wanneer ze fysieke inspanningen levert. De bizarre symptomen verergeren wanneer ze emotionele stress ondervindt en duren één tot vijf minuten.

Al drie jaar lijdt de vrouw aan de ongewone bloedingen, waardoor ze zich sociaal geïsoleerd weet door de schaamte. Ze vertoont ook symptomen die wijzen op depressie en paniekaanvallen.

Hematidrosis

Na een reeks tests konden de artsen enkel vaststellen dat haar bloedwaarden en de stollingsgraad van haar bloed normaal waren. Uiteindelijk viel de diagnose: hematidrosis. Dat is een bijzonder zeldzame aandoening waardoor de patiënt bloed afscheidt door ongehavende huid. De vrouw werd behandeld met de betablocker propranolol. Daardoor verminderden de symptomen, maar ze verdwenen niet helemaal.

Er is nog maar weinig bekend over hematidrosis. Aangenomen wordt dat door grote stress of angst de bloedvaten rond de zweetklieren danig opspannen dat ze barsten, waardoor samen met het zweet ook bloed naar de oppervlakte van de huid komt. De aandoening is als spontane reactie op stress zeer zeldzaam. Er zijn zes wetenschappelijk gestaafde gevallen bekend.