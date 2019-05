Vrouw zit vast met haar hoofd nadat ze wil gluren bij de buren HR

29 mei 2019

12u27

Bron: Radio La Roca, La Voz de la Frontera 0 Bizar Een nieuwsgierige Colombiaanse vrouw heeft urenlang met haar hoofd vastgezeten tussen de tralies van een poort, nadat ze bij haar buren wilde binnengluren. De brandweer slaagde er uiteindelijk in de vrouw uit haar hachelijke positie te bevrijden.

Wanneer de beelden exact gemaakt zijn, is niet duidelijk, maar het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje over de hele wereld sinds Colombiaanse media er een tiental dagen geleden over berichtten.

De vrouw van ongeveer 50 jaar oud uit de gemeente La Virginia wilde naar verluidt een babbeltje slaan met de buren. Om zeker te zijn dat die wel thuis waren, stak ze haar hoofd tussen de tralies van hun deur. Daar kwam ze echter hopeloos vast te zitten.

Omdat ook omstaanders haar niet konden bevrijden, werden de hulpdiensten opgetrommeld. De nieuwsgierige buurvrouw zou maar liefst vijf uren hebben vastgezeten vooraleer ze bevrijd werd. Op de foto’s is te zien hoe ze proberen de deur heen en weer te bewegen om de vrouw los te krijgen. Een man die toekijkt kan zijn glimlach niet onderdrukken.