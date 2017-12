Vrouw weet niet waar ze het heeft wanneer ze ontdekt dat haar energiefactuur 240 miljard euro bedraagt SI

13u37

Bron: Daily Mail 0 Photo News Bizar Toen Mary Horomanski besloot om haar energiefactuur online na te kijken, wist ze niet wat ze zag. De site gaf aan dat ze meer dan 240 miljard euro schuldig was aan haar energieleverancier. Deze maand hoefde ze 'maar' een voorschot van 23.734 euro te betalen. Tegen december 2018 moest de rest afbetaald worden. Haar zoon belde meteen naar de energiemaatschappij en klaarde de zaak uit.

"Mijn ogen schoten zowat uit hun kassen'" vertelt Mary uit Pennsylvania, Amerika. Ze ontdekte deze maand dat haar energiefactuur meer dan 240 miljard euro bedroeg, nadat ze besloot om die even online na te kijken. De energieleverancier verwachtte eind deze maand al een voorschot van 23.734 euro, de rest moest afbetaald zijn in december 2018. "Even dacht ik dat ik iets fout had gedaan met de kerstverlichting en dat de rekening daarom zo hoog opgelopen was", aldus Mary.

Ze besloot haar zoon een sms te sturen met de vraag of hij de factuur even kon nakijken voor haar. Toen Mary's zoon contact opnam met de energieleverancier, bleek al snel dat het om een fout ging. Mary hoefde geen 240 miljard euro te betalen, maar gewoon 240 euro.

De woordvoerder van de energiemaatschappij snapt zelf ook niet goed waar de fout vandaan komt. Gelukkig kon Mary er wel mee lachen en vroeg ze haar zoon om een hartslagmeter voor als ze nog eens zo een choquerende factuur onder ogen krijgt.

Facebook Mary Horomanski (links)