Vrouw wast vijf jaar lang haar kussensloop niet: dit is het gevolg

Bron: Oriental Daily 582 Oriental Daily In de wimpers van de patiënte werden honderden mijten ontdekt waardoor ze haar ogen niet meer kon openen. Bizar Dat je best je beddengoed regelmatig verschoont, bewijst wedervaren van deze Chinese vrouw. Mevrouw Xu had het gepresteerd om haar kussensloop gedurende vijf jaar niet te wassen. Gevolg: in haar wimpers werden honderden mijten ontdekt waardoor ze haar ogen niet meer kon openen.

Xu had al twee jaar last van rode en tranende ogen. Ze kocht bij de drogist oogdruppels om het ongemak wat te verzachten en raakte gaandeweg gewoon aan deze situatie. Tot het probleem van mevrouw Xu zodanig verslechterde dat ze haar ogen niet meer kon openen. Uiteindelijk besloot ze toch een oogarts te raadplegen.

In een hospitaal in Wuhan konden de specialisten hun... ogen amper geloven. Ze stelden vast dat de wimpers van de patiënte overwoekerd waren door mijten. In sommige haarzakjes hadden zich meer dan tien parasieten genesteld.

De artsen vermoedden dat het probleem te maken had met een gebrek aan persoonlijke hygiëne, maar na ondervraging van de patiënte moesten ze toch even slikken. Bleek namelijk dat de vrouw al zo'n vijf jaar op dezelfde kussensloop sliep zonder die ook maar één keer te hebben gewassen.

Diagnose

De diagnose: blefaritis en conjunctivitis. Blefaritis is een ontsteking van de oogleden, met name van de ooglidrand waar de wimpers zijn ingeplant. Conjunctivitis of bindvliesontsteking is dan weer een ontsteking van het bindvlies dat de buitenkant van het oogwit en de binnenkant van de oogleden bekleedt.

Na behandeling kon mevrouw Xu het ziekenhuis van Wuhan verlaten. Misschien kan ze nu bij de drogist langs voor waspoeder in plaats van oogdruppels.