Vrouw vindt slang en neemt foto. Ze weet dan nog niet dat ze één van de giftigste slangen ter wereld vasthoudt kg

29 maart 2019

12u31

Bron: ABC 3 Bizar Een Australische vrouw heeft - zonder het te weten - enorm veel geluk gehad toen ze een klein slangetje vastpakte om er een foto van te nemen. Later bleek dat het om de ‘pseudonaja textilis’ ging, één van de giftigste slangen ter wereld.

De vrouw, die enkel bekend staat als Lucy, had het kleine slangetje per toeval gevonden en wilde weten welke soort het was. Zelf ging ze er van uit dat ze een ‘furina diadema’ had gevonden, een type koraalslang dat ongevaarlijk is voor mensen.



Ze nam het dier vast achter de kop en stuurde snel een foto naar Sunshine Coast Snake Catchers, een bedrijf in het Australische Queensland dat georganiseerd is in het vangen van slangen.

Dodelijk

Groot was haar verbazing toen het antwoord kwam: de slang die ze vasthield was allesbehalve ongevaarlijk. De ‘pseudonaja textilis’, in het Engels de ‘eastern brown snake’, is de op twee na giftigste slang ter wereld.



Een beet van het dier kan dodelijk zijn zonder behandeling, met symptomen als diarree, duizeligheid, verlamming en een hartstilstand. In de afgelopen tien jaar maakte de slang in Australië minstens zeven dodelijke slachtoffers.

De slang behoort eveneens tot de familie van de koraalslangen en lijkt dus wel heel sterk op het ongevaarlijke slangetje dat Lucy meende te herkennen.

Hoe het niet moet

Volgens Richie Gilbert, eigenaar van Sunshine Coast Snake Catchers, is Lucy “nipt” aan een beet ontsnapt. “Je merkt dat haar grip verschrikkelijk is en de slang had haar makkelijk kunnen bijten als het dat had gewild.”



De vrouw was “heel beschaamd” toen ze te horen kreeg hoezeer ze zich vergist had, maar ze liet toe dat het bedrijf haar foto op sociale media deelde om te tonen hoe het vooral niet moet. “Doe alsjeblieft niet wat Lucy doet”, schrijft het bedrijf erbij. “Als je een slang wilt identificeren, stuur ons dan een foto voor je het dier zelf probeert te verplaatsen!”

Bekijk ook: