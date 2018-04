Vrouw vindt dode rat in bagage na vlucht met American Airlines kv

26 april 2018

22u39

Bron: Inc., Business Insider 0 Bizar Een vrouw die met een vliegtuig van American Airlines terugkeerde vanuit Europa naar de VS, heeft in haar koffer een dode rat aangetroffen. Het Amerikaanse ministerie van Gezondheid raadde de vrouw aan om de tas en de volledige inhoud uit voorzorg te vernietigen, om een eventuele besmetting met de builenpest uit te sluiten.

Merry Cannon en haar man vlogen op 5 maart vanuit de VS naar Europa voor een zakenreis, zo vertelde de vrouw aan het Amerikaanse zakenblad Inc. Ze hadden onder andere stops in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gepland.

Vertragingen, annuleringen en gemiste vluchten stuurden de plannen echter in de war, waardoor het koppel uiteindelijk in België toekwam en moest afzien van de Duitse tussenstop. Bij aankomst kreeg het stel bovendien te horen dat hun bagage was achtergebleven in Amerika.

Stank

De koffers arriveerden pas aan de vooravond van de laatste dag van hun trip. Toen Cannon en haar man weer aankwamen in Arkansas, ontdekte het koppel op de luchthaven dat er een erg nare geur aan de tas van de vrouw hing. “Het rook naar een lijk”, vertelde ze aan Inc.

Merry Cannon en haar man Leighton trokken naar de klantendienst van American Airlines en kregen te horen dat de tas mogelijk beschimmeld was, omdat hij in de regen had gestaan. Cannon zei echter dat ze de geur pas waarnam bij aankomst in de VS. De medewerker antwoordde vervolgens dat de tas misschien blootgesteld werd aan afval van het vliegtuigtoilet en dat de luchtvaartmaatschappij haar enkel zou vergoeden voor geleden schade als ze de koffer mee naar huis nam en zelf probeerde om de geur uit de spullen te wassen.

Builenpest

Thuisgekomen, ontdekte ze de dode rat tussen haar spullen. “Ik schreeuwde, liep naar binnen en begon mijn handen opnieuw en opnieuw te wassen. Ik was gewoon aan het huilen”, verklaarde ze aan Inc.

In een bericht op Facebook verklaarde de vrouw op 21 april dat ze al 41 dagen wachtte op een antwoord van American Airlines, ondanks “talloze telefoons en emails”. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid had haar aangeraden om de reistas en de volledige inhoud te verbranden uit voorzorg tegen een mogelijke besmetting met de builenpest.

Schadevergoeding

Een woordvoerder van American Airlines verklaarde aan Business Insider dat de vrouw een schadevergoeding van 1600 dollar kreeg. Volgens Cannon is de schadevergoeding onvoldoende. Zo was de tas alleen al 300 dollar waard. Daarnaast zaten er drie paar schoenen in van elk 200 dollar per paar, plus geklede kledij en sportkledij. Sommige stukken waren bovendien gloednieuw en hadden nog prijskaartjes.



“We hebben ons verontschuldigd en zijn niet op de hoogte van gelijkaardige gevallen waarbij een rat in een ingecheckte tas geraakte”, aldus de woordvoerder. “Hoewel we niet konden vaststellen of het voorval plaatsvond in de VS of overzee, hebben we ons verontschuldigd bij de klant en ze kreeg eerder deze maand een vergoeding.”